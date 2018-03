Pause!

Die Overtime ist Tatsache! Maximal weitere 20 Minuten werden hier gespielt – fällt in dieser Zeit kein Tor, gibt es ein Penaltyschiessen. Die Partie ist und bleibt auf Messers Schneide. Brandis wirkte im letzten Drittel dezidierter und geradliniger, doch das kann sich wieder ändern. In dieser Serie scheint in jedem Spiel alles möglich. Hockeyherz, was willst du mehr? Wir melden uns in einer Viertelstunde wieder und gehen jetzt erstmal durchatmen...