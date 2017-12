Das Geschäft an der Schulhausstrasse 27 in Dübendorf war der zweite Standort des Brockenhauses.

Nach 50 Jahren Ehrenamt kommt das Aus für das älteste Brockenhaus Dübendorfs: Obwohl der Frauenverein damit im besten Jahr einen Gewinn von 60’000 Franken für sozial benachteiligte Menschen aus Dübendorf und Umgebung erwirtschaftet hatte, löste er kürzlich seine Brockenstube auf.

Grund für diese Entscheidung ist nicht nur, dass man keinen Nachfolger für die Leitung fand, sondern die roten Zahlen, die der Betrieb in den letzten Jahren schrieb. «Die Konkurrenz der städtischen und regionalen Brockenhäuser ist einfach zu gross für uns», kommentiert Paulette Zürcher, die Co-Leiterin des Brockenhauses den Entscheid.

Römerrelief im Nadelkopf

Gross kann man das Brockenhaus an der Schulhausstrasse 27 tatsächlich nicht nennen. In einem Raum von der Fläche eines Schulzimmers befinden sich ein paar Holzregale mit Kristallgläsern, Tüchern, DVDs, Laubsägeli, Kupfertöpfen und Stofftieren. Im Vorzimmer gibt es eine kleine Bibliothek. Eine zweite Etage gibt es nicht.

Schmuckstücke finden sich hier allerdings bis zum letzten Tag. Auf ihrem Rundgang durch den Stöberladen zieht Zürcher immer wieder etwas Besonderes aus den Regalen. Etwa den Teller der unter Kennern bekannten Deutschen Porzellanmanufaktur Hutschenreuter. Die vollmechanische Kasse, deren Anzeigeräder man noch von Hand einstellen muss und die jetzt in ein Museum kommt. Das Buch vom Ende des 19. Jahrhunderts mit seinen liebevoll gezeichneten Figuren. Oder das Stecknadelset mit Römerkopf-Relief. Oder einem Nadelkopf, bemalt mit einer Miniatur-Jasskarte.

Während Zürcher dem Besucher solche Schätze zeigt, erinnert sie sich an die Anfänge des Brockis. Gegründet wurde es 1965, als die Stadt dem Frauenverein Räume in der alten Memphis-Fabrik überliess, wo das Brocki während 37 Jahren einquartiert war.

Einbrecher blitzen

In den Glanzzeiten stand dem Frauenverein auf dem Memphis-Areal eine Fläche von 1’000 Quadratmetern zur Verfügung. Beim Zurückblicken auf die goldene Zeit kommen Zürcher so manche Anekdoten in den Sinn. Zum Beispiel wie die jugoslawischen Gastarbeiter vor Weihnachten ganze Wohnungseinrichtungen gekauft haben. Wie manche Kunden lieber das Treppenhaus als den uralten Warenlift benutzen wollten, weil sie Angst hatten, darin stecken zu bleiben. Wie es durch die dünnen Fenster zog im Winter. Wie frühmorgens plötzlich ein Obdachloser aus dem Gebäude rannte, der dort übernachtet hatte. Wie sie Einbrecher mit einem Fotoblitz vertrieben. Und wie sich ein paar schlaue Füchse mit den Schuhen aus dem Brockenhaus stahlen und dafür ihre eigenen löchrigen Finken im Regal zurückliessen.

Derlei Probleme lösten sich zwar auf, als das Gebäude 2002 abgebrochen wurde und das Brocki zwei Jahre später an den aktuellen Standort an der Schulhausstrasse zog. Nur hatte der Ort einen gewichtigen Nachteil: Durfte der Frauenverein die Memphis-Fabrik noch gratis benutzen, musste sie ab jetzt Miete bezahlen. Und weil die Miete für einen Laden von Memphis-Grösse zu teuer gewesen wäre, musste sich der Verein mit einer kleineren Ladenfläche begnügen und deshalb auf den Verkauf grosser Möbel verzichten.

Billigmöbel statt Antikes

Obwohl Zürcher wegen der Auflösung etwas Wehmut empfindet, stehe sie hinter dem Entscheid: «Der Zeitgeist hat sich geändert», sagt sie sachlich. Heute würden die Leute eben lieber Billigmöbel kaufen, als lange im Brockenhaus nach Antiquitäten zu suchen, die sie dann nur pflegen müssten.

Geändertes Sozialverhalten, Minusgeschäft und Professionalisierung seien übrigens auch der Grund, warum man im Laufe der Jahre weitere Angebote des Frauenvereins aufgelöst habe, sagt die aktuelle Leiterin Beatrice Woodtli. So habe man die Kafistube aufgrund von Personalmangel auflösen müssen. Und weil die Stadt ihre Lokale nicht mehr gratis zur Verfügung stellen wollte und man die Miete für ein privates Lokal wegen des allgemeinen Minusgeschäfts nicht berappen konnte, auch noch den Mahlzeitendienst und das Kinderhüten. Im Fall des Kinderhütens gab es einen zusätzlichen Grund: Den gestiegenen Ansprüchen der Eltern konnte der Frauenverein nicht mehr nachkommen. «Die Frauen wollen ihre Kinder den ganzen Tag im Hort lassen, weil sie dann arbeiten können», sagt Woodtli. Aber für ein ganztägiges Angebot fehlten dem Frauenverein die Ressourcen. Die ehemalige Leiterin des Brocki Trudi Lauber bilanziert: «Vereinsangebote auf Freiwilligenbasis funktionieren fast nur noch auf dem Land.» In einer Stadt wie Dübendorf mit professionellen Angeboten, gebe es dafür immer weniger Nachfrage.

Braucht es den Verein noch?

Diese Entwicklung betrifft jetzt auch den Kern des Frauenvereins. Immer weniger Freiwillige könnten sich für ein Engagement im Vorstand begeistern, sagt Lauber. Deshalb ist unklar, ob der Frauenverein künftig in seiner traditionellen Form weitergeführt werden kann. Momentan sitzen nur noch drei von ursprünglich sieben Frauen im Vorstand und das Präsidium ist auch vakant. Ob der Frauenverein gar ganz aufgelöst wird, entscheidet sich in den kommenden Jahren.