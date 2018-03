«Stellen sie sich eine russische Provinz um 1900 vor», so beginnt der vielbeschäftigte Erzähler Neil Simon, gespielt von Walter Huber, die Einführung in das Stück «Der gute Doktor». Dank der Lichttechnik, russischen Klängen und antiken Kostümen, taucht man als Zuschauer bereits nach kurzer Zeit in eine längst vergangene Welt ein. «Der gute Doktor» ist kein Schauspiel im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr eine Aneinanderreihung unglücklicher Vorfälle im Alltag von mächtigen und gesellschaftlich benachteiligten Akteuren.

Der unschuldige Fauxpas

Iwan Illjitsch Tscherdjakow, ein zurückhaltender Beamter für Parkanlagen, besucht mit seiner Frau eine Theatervorstellung. Beide sind vorzüglich gekleidet und doch ist ihnen bewusst, dass sie sich mit dem Glanz ihrer Umgebung niemals messen können. Sie leben ein bescheidenes Leben. Tscherdjakow, gespielt von Dani Schnider, hat seine Aufstiegsträume in einer vorgegebenen Gesellschaft bereits begraben, während ihm seine Frau emotional den Rücken stärkt. Plötzlich, so scheint es, ergibt sich doch noch die Chance auf eine Beförderung.

General Michael Brassilhow, gespielt von Tom Fink, der Minister für Parkanlagen höchstpersönlich, sitzt im Theater zufälligerweise direkt vor Tscherdjakow. Also spricht er ihn vorsichtig an: «Herr General, kennen sie mich? Ich bin Iwan Tscherdjakow, Beamter in Ihrem Ministerium. Ich bin für Bäume und Büsche zuständig.»

Erstmals in seinem Leben, hat er die Möglichkeit, den selbstgefälligen Vorgesetzten direkt anzusprechen. Da überkommt ihn ein übler Niessanfall, wobei er dem General von hinten über die Uniform rotzt. Der Abend nimmt seinen Lauf. Beim Zuschauer schnellt das persönliche Mitgefühl in die Höhe.

Nach dem misslungenen Abend herrscht im Hause Tscherdjakow die pure Verzweiflung. Existenzängste kommen auf. Nun, so denkt Tscherdjakow, ist seine Laufbahn definitiv zu Ende, wäre da nicht seine Frau Sonja, gespielt von Loni Brot, die ihm dazu rät, einen weiteren Anlauf zu nehmen und sich beim General zu entschuldigen. Unerwartet und entgegen aller Erwartungen, könnte General Brassilhow dennoch menschliche Züge zeigen.

Eine bemitleidenswerte Gouvernante

Die sympathische Julia zog in ihrem Leben ein schweres Los. Im letzten reichen Haushalt als Gouvernante, arbeitete sie beinahe umsonst. Bei einer anderen Hausherrin scheint Julia, gespielt von Sonja Randjelovic, wenigstens in Sachen Gehalt entschädigt zu werden, selbst wenn ihr dafür täglich die persönliche Würde abhanden geht. Dreissig Rubel pro Monat wurden ihr versprochen.

Seit zwei Monaten schmeisst sie den ganzen Haushalt und unterrichtet die ach so klugen Kinder ihrer Hausherrin, gespielt von Susanne Paternolli, in Französisch. Der Zahltag ist fällig, wobei ihr unterwürfiges Wesen erstmals dramatisch zum Vorschein kommt. Ihr verängstigtes Gesicht ist unter dem obligaten Häubchen der damaligen Zeit zwar kaum erkennbar, wer aber aufmerksam zusieht, fühlt mit ihr mit.

Der hinterlistige Schwerenöter

«Der Mensch kann Lächeln, eine unglaubliche Eigenschaft!» So beginnt Neil Simon den nächsten Akt als Erzähler. In dieser Szene schlüpft Walter Huber selbst in eine aktive Rolle und verkörpert den Verführungskünstler Peter Semjonitsch. Ein Schwerenöter, der in der Verführung verheirateter Ehefrauen die Vollendung seines Glücks sucht.

«Das Geheimnis meines Erfolgs bei Frauen ist ganz einfach – Geduld, Geduld, Geduld! Ich versuche, die Damen nicht zu beachten, denn so wecke ich ihre Neugierde», verkündet er mit einer gewissen Selbstverherrlichung. Und: «Wer bei einer verheirateten Frau landen will, muss zwingend den Ehemann befreunden», meint Peter Semjonitsch.

Beim nächsten Versuch handelt es sich beim Objekt seiner Begierde jedoch um die Frau seines besten Freundes. Ein netter Herr ohne jeglichen Sinn für Romantik, der sein Leben am liebsten im Sitzen verbringt. Dafür verlässlich und treu.

Semjonitsch kann nicht wiederstehen, lässt seine intriganten Fähigkeiten spielen und ist offenbar gerne dazu bereit, eine weitere Ehe zu zerstören. So macht es den Anschein, bis er sein labiles Innenleben auf die Bühne überträgt. «Warum vergeude ich meine Jugend mit der Jagd?», fragt sich Semjonitsch mit einem Hauch von Verzweiflung selbst.

Das Arrangement

Sohn «Antoscha» soll erwachsen werden. Sein Vater, gespielt von Tom Fink, hat in einer zwielichtigen Gasse ein Arrangement mit einer jungen Prostituierten, gespielt von Sonja Randjelovic, getroffen. 30 Rubel lässt er springen, damit sie seinen 16-jährigen Sohn vom Jungen in einen Mann verwandelt. Antoscha, gespielt von Luca Zimmermann, will nicht. Voller Zweifel und Nervosität fragt er seinen Vater: «Vater, wenn ich das nun durchziehe, bin ich dann nicht mehr der kleine Antoscha, sondern endlich Anton?»

Das Stück läuft im Restaurant Hecht in Dübendorf noch bis zum 13. April. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Tickets sind unter der Telefonnummer 077 485 46 30 oder online auf www.theatereinhorn.ch erhältlich.

Professionelle Regie Der leitende Regisseur Rafael Iten studierte nach seiner Tätigkeit als Primarlehrer Theaterpädagogik an der Schauspielakademie in Zürich. Seit 1994 arbeitet der Zuger mit Professionellen- und Laientheatergruppen zusammen und unterrichtet an der Oberstufe in Cham im Fach Theaterpädagogik. Zudem inszeniert er leidenschaftlich Chorauftritte. Nach Stücken wie «Moorgang», «Gerüchte, Gerüchte» oder «Hinter den sieben Gleisen», ist «Der gute Doktor» die zehnte Produktion mit dem Theater Einhorn.