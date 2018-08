Nach dem Absturz einer Ju-52 am Piz Segnas, bei dem am Samstagabend 20 Menschen ums Leben kamen, ist noch immer unklar, was das Unglück verursacht hat. Die 79-jährige Maschine hatte keine Blackbox zur Datenaufzeichnung, wie sie bei modernen Flugzeugen Standard sind. Und da in der bergigen Absturzregion keine lückenlose Radarabdeckung möglich ist, gibt es keine Aufzeichnungen von den letzten Minuten des Flugs.

«Grundsätzlich kann ein technischer Defekt oder menschliches Versagen der Grund sein», sagte Aviatik-Experte Hansjörg Egger gegenüber ZO/AvU. Beide Optionen könne er sich jedoch nur schwer vorstellen. Die Flugzeuge der Ju-Air werden regelmässig und gründlich gewartet und die beiden Piloten der Unglücksmaschine verfügten über jahrelange Erfahrung. Auch die manchmal in Bergnähe auftretenden Turbulenzen sollten erfahrene Piloten eigentlich handhaben können, meint Egger.

Motor laut aufgeheult

Ein möglicher Hinweis auf die Ursache kommt von anderer Seite. Der Absturz wurde von mehreren Augenzeugen beobachtet, wie Andreas Tobler, Einsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, sagte. Der Tages-Anzeiger konnte mit einem der Zeugen sprechen, einem Militärpiloten aus der Region. Wie es in dem Artikel heisst, befand sich der Mann in seinem Garten, als er das laute und ihm vertraute Brummen der Ju-52 hörte.

Seiner Ansicht nach hätten die Piloten ein ernsthaftes Problem mit der Steuerung gehabt. Er habe gesehen, wie das Flugzeug das Tal überflog, zu einer Linkskurve ansetzte – und dann plötzlich abrupt nach links vorne wegkippte. «Solche Manöver machte man früher, um den Ausfall eines Motors zu simulieren. Aber mit Passagieren macht das niemand», wird er im Tages-Anzeiger zitiert. Daraufhin habe ein Motor laut aufgeheult, Sekunden später sei das Flugzeug wieder ausbalanciert gewesen und setzte den Flug normal fort.