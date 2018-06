Die Dübendorfer hielten im Interregio-Duell gegen den überlegenen FC Linth zunächst gut mit. Beide Teams liessen den Ball mitunter gekonnt in den eigenen Reihen zirkulieren, ohne aber allzu viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen. Ein erstes Mal in die Nähe eines Treffers kamen die Gäste in der 25. Minute. Sie vergaben diese Gelegenheit zwar, doch nur wenig später war Topscorer Sabanovic zur Stelle und schoss das 0:1 für den Favoriten, der sich bis zur Pause mit dem Verwalten des Vorsprungs begnügte.

In der zweiten Hälfte dauerte es indes nicht lange, bis der klare Leader die Führung nach einer sehenswerten Kombination ausbaute. Den Dübendorfern bot sich in der Folge lediglich einmal die Möglichkeit, die Spannung in die Partie zurückzubringen; Deuber verpasste die aufgelegte Chance jedoch. Danach liessen sich die Gäste vom FCD nicht mehr in Verlegenheit bringen und zehn Minuten vor Schluss mache Linth den Sack mit dem dritten Treffer zu.

Dübendorf - Linth 04 0:3 (0:1). - Tore: 32. 0:1. 49. 0:2. 80. 0:3.