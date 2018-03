Chefpsychologe Philip Noser in seinem Büro im Fliegerärztlichen Institut in Dübendorf. (Bild: Laurin Eicher)

Militärpiloten gelten allgemein als belastbar und selbstsicher, denn sie sind in der Luft oft grossem Stress ausgesetzt. Doch auch sie sind vor persönlichen Krisen nicht gefeit. Für die Prävention und um ihnen bei Problemen eine Anlaufstelle zu bieten, gibt es in Dübendorf seit 1924 das Fliegerärztliche Institut (FAI). Philip Noser arbeitet seit 2002 für das Institut und ist inzwischen Chef des Bereichs Flugpsychologie.

Er sei schon als Kind von der Fliegerei fasziniert gewesen. Deshalb hat er selbst einst die fliegerische Vorschulung durchlaufen, ist aber im Verlauf der Evaluation zum Militärpiloten ausgeschieden. «Meine fliegerische Leistung war schlicht nicht gut genug», erklärt der 39-Jährige. Er sei damals schon enttäuscht gewesen, ist aber heute sehr glücklich mit der Arbeit als Flugpsychologe.

Mehrstufiger Evalutions-Prozess

Die Tätigkeiten von Noser umfassen Tauglichkeits- und Eignungsabklärungen bei Kandidaten, Ausbildung und Betreuung von ausgebildeten Piloten bis hin zu Kriseninterventionen sowie die Betreuung von Betroffenen und Angehörigen nach einem Unfall. Angehende Militärpiloten, Fallschirmaufklärer oder Flugverkehrsleiter müssen einen mehrstufigen Evaluations-Prozess durchlaufen. Bei der Eignungsabklärung werden basierend auf Anforderungsanalysen eine Vielzahl von Abklärungen eingesetzt: Testverfahren, Interviews, Assessments, aber auch Flugsimulationen.

Seit dem Wechsel von der Fliegerischen Vorschulung zu SPHAIR erhalten die Piloten-Bewerber, zuhause die Demoversionen der Testverfahren, um üben zu können. «Wir schicken den Kandidaten quasi mit Marathonschuhen nach Hause, damit sie wissen, welche Fähigkeiten verlangt werden und entsprechend trainieren können», sagt Noser. So könnten die Kandidaten frühzeitig abschätzen, ob sie den hohen Anforderungen der Ausbildung genügen.

«Nachdem der Film ‚Top Gun‘ 1986 erschienen war, hatten wird einen Anstiegt auf rund 2‘500 Bewerbungen»

Sphair, offizielles Programm des Bundes, welches unter anderem für die Nachwuchs-Rekrutierung von Berufspiloten beauftragt ist, verzeichnet pro Jahr zwischen 350 bis 450 Kandidaten für die Eignungsabklärung Pilot. Davon werden von der Luftwaffe am Schluss sechs bis zwölf Kandidaten ausgewählt. Mitte der 1980-er-Jahre habe man jährlich noch rund 1‘500 Bewerbungen pro Jahr verzeichnet. «Nachdem der Film ‚Top Gun‘ 1986 erschienen war, hatten wir einen Anstieg auf rund 2‘500 Bewerbungen», sagt Noser.

Obschon heute wesentlich weniger Anmeldungen eingehen, liesse sich trotzdem noch eine genügende Anzahl guter Militärpiloten finden, weil sich wegen der Vorbereitungsmöglichkeiten zuhause nur noch «die Richtigen» melden so Noser.

Der Beruf Militärpilot ist nach wie vor beliebt. (Bild: zvg)

«Stecknadel im Heuhaufen suchen»

Das Bestreben der Luftwaffe ist stets, die Besten und Qualifiziertesten für die hohen Anforderungen zu finden. «Wir suchen keine Superhelden. Unsere Piloten müssen aber eine grosse Palette an Interessen und Fahigkeiten auf gutem Niveau mitbringen», sagt Noser. Deshalb sei diese Suche vergleichbar mit der «Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.» Denn ein Pilot muss über gute kognitive Ressourcen, Intelligenz, Kenntnisse in Mathematik, Technik und über eine ausgeprägte Wahrnehmung und Konzentration verfügen. Zudem haben soziale Kompetenzen einen hohen Stellenwert: «Ein Pilot muss mit einer Vielzahl von Personen – auch unter erschwerten Bedingungen - umgehen können, wie etwa mit Vorgesetzten oder Fluglotsen.» Hinzu komme, dass ein Pilot sehr belastbar sein müsse. Bereits in der Ausbildung sei der Erfolgsdruck sehr hoch, betont Noser. «Deshalb ist es wichtig, Piloten bereits frühzeitig im Falle einer Lernblockade zielgerichtet zu unterstützen.

«Ich habe in meinem Berufsalltag mit familiären Problemen, Burnouts bis hin zu Depressionen zu tun.»

«Wir sind bei Abstürzen sehr betroffen»

Auch bei ausgebildeten Piloten kann es durchaus zu Problemen kommen: «Ich habe in meinem Berufsalltag mit familiären Problemen, Burnouts bis hin zu Depressionen zu tun.» Philip Noser ist es wichtig, dass die Hemmschwelle möglichst tief ist, damit die Betroffenen rasch den Kontakt zu den Psychologen suchen. «Ich gehe manchmal auch mit einem Piloten einen Kaffee trinken, um zu reden.» Ein optimaler Support sei extrem wichtig, weil sonst gute Leute ausfallen würden. Noser fliegt auch regelmässig in einem Jet oder Helikopter mit. Einerseits gehe es darum, dass der Psychologe oder Arzt sehen kann, womit was der Pilot im Einsatz konkret konfrontiert ist. Zudem wirke ein Mitflug auch vertrauensfördernd.

Philip Nosers Beruf hat aber auch seine Schattenseiten. Denn das FAI beschäftigt sich mitunter mit Abstürzen. «Wir sind Teil des Krisenstabs und werden bei jedem Unfall beigezogen.» Die Aufgaben des FAI umfassen in einem solchen Fall die rasche Information der Angehörigen und deren Betreuung. Bei Abstürzen mit Todesfolge seien sie in einer schwierigen Rolle. «Wir sind jeweils sehr betroffen, weil wir die Piloten kennen. Es sind immer tolle Leute, die Freude ausstrahlen, gesund und ausserordentlich motiviert sind.»

Zudem würden bei Todesfällen Noser und sein Team jeweils vom Untersuchungsrichter befragt, ob psychische Probleme, wie etwa Selbstmordabsichten für die Gründe des Absturzes in Betracht gezogen werden müssen. «Der Austausch mit Kollegen und meiner Familie stellt mich in solchen Fällen jeweils wieder auf und gibt mir Kraft.» Auch nach mehr als 15 Jahren am FAI könne sich Noser keine spannendere und vielseitigere Tätigkeit vorstellen.