Eine riesige Bambuskugel zur Verschönerung des Schulhausareals Stägenbuck – so lautete die Aufgabe für zwölf Jugendliche an diesem Samstagnachmittag. Unter Aufsicht eines Mitarbeiters der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeiterin galt es, in vier Stunden 360 Bambusstäbe zusammenzusetzen.