Die Schule Maur war 2017 ständiger Kritik aus der Elternschaft ausgesetzt. Am 1. August wurde schliesslich eine symbolische «Schul»-Leiter verbrannt, was von der Schule aufs Schärfste verurteilt wurde. (zvg)

Anwohner wollen keine Business-Jets

Am 26. November stimmten die Dübendorfer, Volketswiler und Wangen-Brüttiseller deutlich für das Konzept «Historischer Flugplatz mit Werkflügen». Was die Anrainer als starkes Signal gegen die Business- und Sportfliegerei mit 28’500 An- und Abflügen auf dem Areal ansehen, stösst in Bern auf taube Ohren. Gleich nach der Abstimmung machte der Bund klar, dass die Gemeinden in Sachen Luftfahrt nicht zu sagen hätten; der Bundesrat habe sich bereits 2014 für die Business-Aviation ausgesprochen. Auch der Regierungsrat hielt unmissverständlich fest, die Grundsatzentscheide des Bundes seien zu akzeptieren. (Bild: Christian Brändli)

Neuer Event-Tempel am Stadtrand

Die 40 Millionen Franken teure Samsung Hall mit Platz für über 5000 Zuschauer öffnet am 27. Januar ihre Tore. Seither sind in

Dübendorf regelmässig Pop- und Rockstars zu Gast. (Bild: Seraina Boner)

Ein Quartier in Angst

Ein bewaffneter 73-Jähriger verschanzt sich am 8. Juni in einem Ustermer Wohnquartier. Nach fast zwei Tagen wird er von der Polizei widerstandslos aus seiner Wohnung begleitet. (Bild: Nathalie Guinand)

O-Bikes sind nicht erwünscht

Uster sammelt am 16. August als erste Stadt im Kanton Zürich die umstrittenen Mietvelos der Firma O-Bike ein. Das Unternehmen muss die Umtriebe bezahlen und wird verzeigt. (Bild: Christian Merz)

Rückschlag für Gegner von «Uster West

Die Ustermer wollen nicht, dass sich der Stadtrat gegen den Bau der Strasse Uster West einsetzt. Das zeigt die Urnenabstimmung vom 24. September. Doch Rekurse blockieren das Projekt weiter. (Bild: Fabio Meier)

Denkwürdiges

12. Februar

Die Greifenseer sagen knapp Ja zum 11,7 Millionen Franken teuren Umbau des Landenberghauses im Städtli. In Volketswil setzt sich Jean-Philippe Pinto (CVP) gegen Christian Knechtle (SVP) durch und wird neue Gemeindepräsident.

18. April

Der Dübendorfer Stadtpräsident Lothar Ziörjen (BDP) erklärt seinen Rücktritt auf Ende der Amtsperiode. Ebenfalls genug haben der Ustermer Stadtpräsident Werner Egli (SVP) sowie die Stadträte Thomas Kübler (FDP) und Esther Rickenbacher (SP). In Fällanden nimmt Gemeindepräsident Rolf Rufer (FDP) den Hut, in Egg Rolf Rothenhofer (parteilos), in Mönchaltorf Annemarie Beglinger (FDP), in Volketswil Schulpräsidentin Rosmarie Quadranti (BDP).

21. Mai

Die Ustermer votieren für ein Stadtarchiv in der Unteren Farb. In Fällanden sprechen sich die Stimmbürger gegen die neue

Gemeindeordnung und die Fusion von Politischer Gemeinde und Schule aus.

12. Juli

Die Post entscheidet sich gegen eine Schliessung der Filiale in Ebmatingen.

1. August

Die Kritik an der Schule Maur eskaliert:

Auf dem Höhenfeuer wird eine symbolische «Schul»-Leiter verbrannt.

20. Oktober

Nach Verzögerungen beim Bau und einem Nachtragskredit von 800’000 Franken nimmt der Bushof in Schwerzenbach

seinen Vollbetrieb auf.

19. November

Aufgrund massiver Kritik aus der katholischen Kirchgemeinde Egg/Mönchaltorf/Oetwil am See verkündet Pfarrer Fulvio Gamba, er werde sein Amt niederlegen.

23. November

Das Einkaufszentrum «Illuster» im Zentrum Usters wird nach zweijähriger Bauzeit wiedereröffnet.