In Dübendorf schlägt die erneut tiefe Stimmbeteiligung auf den Magen. Dafür steht die SVP in der Stadt an der Glatt wie ein Fels in der Brandung.

Uster: «Die SVP hat keinen schlechten Wahlkampf geführt»

Der Ustermer Stadtrat wird linker und weiblicher. Präsidiert wird die drittgrösste Stadt im Kanton neu von Barbara Thalmann (SP). Was hat sie besser gemacht als ihr Kontrahent Cla Famos (FDP)? Christian Brändli, Chefredaktor von Züriost, beantwortet diese Frage und erklärt den Linksrutsch in Uster.

Illnau-Effretikon: SVP nicht mehr im Stadtrat

Paukenschlag in Illnau-Effretikon: Die SVP bleibt zwar weiterhin stärkste Kraft im Grossen Gemeinderat, verliert aber zwei Stadtratssitze und einen Sitz im Grossen Gemeinderat. Wie ist die Niederlage der SVP-Stadträte Urs Weiss und Matthias Ottiger einzuordnen? Und was sagt Stadtpräsident Ueli Müller (SP) zur neuen Konstellation im Stadtrat?