Vorschau

Die Stimmberechtigen schreiten in Fehraltorf und Lindau zur Wahl. Zu Kampfwahlen kommt es in Fehraltorf in drei Behörden: Gemeinderat, Schulpflege und RPK.

In Lindau kommt es zu einer Kampfwahl um die Gemeinderatssitze. Alle Bisherigen kandidieren wieder, doch der neue Urs Vescoli will diese Kontinuität durchbrechen.

Derweil stimmen die Wildberger Stimmbürger über die Erheblicherklärung der Einzelinitiative von Ruth und Andreas Wirth ab. Bei einem Ja wird dem Gemeinderat und der Primarschulpflege der Auftrag erteilt, die Auswirkungen der Bildung einer Einheitsgemeinde abzuklären und innert zweier Jahre eine Abstimmungsvorlage auszuarbeiten (mehr dazu).