In der Gemeinde Wildberg trat am Bundesfeiertag mit Regierungsrat Mario Fehr (SP) ein nicht alltäglicher Redner auf der Obere Luegeten auf. Der Sicherheitsdirektor des Kantons und Verantwortliche für den Sport sprach in seiner 1.-August-Rede von der «Willensnation» Schweiz, zu der man Sorge tragen müsse.