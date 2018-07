Das kantonale Tiefbauamt ersetzt den in 30 Jahre alten Belag des Rad- und Gehwegs entlang der Töss. Die Bauarbeiten betreffen den rund sieben Kilometer langen Abschnitt zwischen der alten Tösstalstrasse in Rämismühle und der Brücke Auwiesenstrasse nördlich von Saland. Auf dieser Strecke werden zudem die alten Schachtarmaturen der Strassenentwässerung ersetzt. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen.

Die erste Etappe der Bauarbeiten. (Grafik: PD)

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und Belagsqualität und um eine möglichst kurze Bauzeit zu ermöglichen, muss jeweils der gesamte Abschnitt einer Etappe für alle Verkehrsteilnehmer komplett gesperrt werden, schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung. Die Sperrung dauert vom Montag, 16. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 17. August 2018. Eine Umleitung pro Etappe wird signalisiert. (zo)

Die zweite Etappe. (Grafik: PD)