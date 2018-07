250'000 Franken an liquiden Mitteln, 3,41 Franken aus Grundeigentum - so viel hinterliess Jakob Schoch der Gemeinde Wila nach seinem Tod vor fünf Jahren. Um über die weitere Verwendung zu entscheiden, berief der Gemeinderat am Donnerstag, 12. Juli, einen Mitwirkungsanlass für die Bevölkerung ein (wir berichteten).

Am Mitwirkungsanlass ging es dem Gemeinderat Wila darum, den Entwurf des Reglements über die Sonderrechnung «Nachlass Jakob Schoch» zu erläutern und Anregungen und Einwände aus der interessierten Bevölkerung für die abschliessende Ausgestaltung des Reglements aufzunehmen.

Eine Projektgruppe wird die geäusserten Anregungen in den kommenden Wochen sinnvoll und umsetzbar ins Reglement einfliessen lassen. Am 25. November 2018 wird die Wilemer Stimmbevölkerung noch an der Urne über das Reglement bestimmen können.

Ein wesentlicher Bestandteil des Reglements bezieht sich auch auf die zu erbringende Eigenleistung künftiger Gesuchsteller. Diese soll mindestens 50 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Mösch: «Damit soll die Motivation und Identifikation der Antragsteller bei der Umsetzung eines Vorhabens hochgehalten werden.» Die Beschlussfassung über einen Beitrag aus der künftigen Sonderrechnung richtet sich nach den Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung.

Überführung in Sonderrechnung

Mit Beschluss im Februar 2018 hat der Gemeinderat entschieden, die Erbschaft Schoch in eine Sonderrechnung auszulagern. Finanz- und Liegenschaftenvorsteher Simon Mösch erläuterte die Vorzüge einer Sonderrechnung gegenüber dem Status Quo sowie der Gründung einer Stiftung.

Mit einer Sonderrechnung und dem hierfür zugrunde liegenden Reglement werde der Zweck der zu verwaltenden Mittel festgelegt. «Damit kann verhindert werden, dass der Nachlass Schoch für Aufgaben verwendet wird, die mit Steuermitteln zu finanzieren sind», ergänzte er.



So könne die Erbschaft für bedeutende, einmalige und gemeinnützige Projekte in Wila bewahrt werden. Die Sonderrechnung sei jeweils ein Anhang zur Rechnung des Politischen Gutes und damit transparent. Im Gegensatz zu einer Stiftung könne das Volk über die Verwendung der Mittel mitentscheiden.

Land geht an die Gemeinde

In der Diskussion regte Votant Christoph Pohl an, die Zweckbindung der Mittel im Reglement präziser zu definieren. Simon Mösch entgegnete, dass die Gemeinnützigkeit im Testament des Erblassers deutlich hervorgehoben worden sei. Pohl wollte sodann wissen, ob der Gemeinderat abschliessend beurteile, ob auf einen Antrag für Gelder aus der Erbschaft eingegangen wird. Mösch bestätigte dies mit den Worten, dass «es dem Gemeinderat wichtig ist, dass Projekte ausgeführt und nicht verhindert werden.»

Die Politische Gemeinde will nur auf Gesuche mit dem Mindestwert von 10'000 Franken eintreten. Ein weiterer Votant wollte wissen, was die Gemeinde mit dem Land beabsichtige und ob gar eine grosse Überbauung in Aussicht stehe. Mösch meinte, dass die Gemeinde eine präzise Strategie in der Planung der Erstellung von Liegenschaften ausarbeiten werde.