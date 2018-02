Über den Chatzenbach in Turbenthal führt seit Jahrzehnten eine kleine Brücke. Sie ist baulich in einem so schlechten Zustand, dass sie abgebrochen werden muss. Der Gemeinderat hat sich nun entschieden, eine neue Brücke erstellen zu lassen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Deren Lage verschiebt sich als Folge der Überbauung am Setzibach um einige Meter in westliche Richtung.

Ihm sei der Erhalt einer durchgehenden, weitgehend verkehrsfreien Fusswegverbindung vom Ortszentrum zur Sportanlage Gmeiwerch und weiter Richtung Wila ein wichtiges Anliegen.

Ausbau des Chatzenbachs unwahrscheinlich

Von Vertretern des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft sei die für den Brückenbau erforderliche kantonale Bewilligung in Aussicht gestellt worden, schreibt der Gemeinderat. Zudem sei der Gemeinde bestätigt worden, dass ein Ausbau des Chatzenbachs, welcher die neue Brücke tangieren würde, in den nächsten 20 Jahren sehr unwahrscheinlich ist.

Der Gemeinderat hat sich nach Prüfung verschiedener Varianten für eine Betonbrücke entschieden. Einerseits bestehen die Brücken in der Umgebung alle aus diesem Material, womit eine einheitliche Gestaltung gewährleistet sei. Andererseits sei diese Ausführungsart langlebig, unterhaltsarm und winterdienstfreundlich.

Bauherr beteiligt sich an den Kosten

Gemäss Gemeinderat ist der Bauherr der angrenzenden Überbauung am Setzibach dazu bereit, sich an den Kosten der Brücke zu beteiligen, da die Bewohner der neuen Häuser davon in besonderem Masse profitieren. Die für die Politische Gemeinde verbleibenden Restkosten belaufen sich auf 55‘000 Franken. Der Gemeinderat hat diesen Kredit bewilligt und den Auftrag für den Bau der Betonbrücke erteilt. (zo)