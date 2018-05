Um kurz vor 17 Uhr am Pfingstmontag kam es auf der Bahndammstrasse in Wila dorfeinwärts zu einem Unfall. Ein schwarzer BMW krachte rund 200 Meter nach dem Bahnübergang mit dem einer Strassenlampe und einem grossen Stein. Der Lenker überholte zuvor ein am Unfall unbeteiligtes Fahrzeug. An der Strassenbeleuchtung sowie am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Personen, welche Angaben zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Tel. 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen. (zo)