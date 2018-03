Marianne Heusi-Kobelt (parteilos) will Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchenpflege bleiben. (Foto: PD)

Felix Adelmeyer (parteilos) tritt als einziger Kandidat für das Präsidium der Oberstufenschulpflege an. (Foto: PD)

Man könnte die Situation als Garant für politische Stabilität erachten. Wenn die Wilemer Stimmbürger am 22. April ihre Behörden neu wählen, wird Vieles beim Alten bleiben. Sämtliche Präsidien sind unumstritten.

Aller Voraussicht nach wird insgesamt bloss ein Kandidat über die Klinge springen müssen. Nur in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) kommt es zur Kampfwahl. Um den Einzug in das Fünfer-Gremium stellen sich vier Bisherige und zwei Neue zur Verfügung. Weil Bisherige in der Regel einen leichten Feldvorteil geniessen, dürften sich wohl die beiden Neuen um den verbleibenden RPK-Sitz duellieren.

Einer der beiden Anwärter trägt einen Namen, der den meisten Wilemern bestens geläufig ist: Benjamin Mösch (parteilos) ist der ältere Bruder von Finanzvorstand Simon Mösch (BDP), welcher seit einem Jahr das Café Dreispitz betreibt. Bald könnten die politik-affinen Möschs ein zweites Gemeindeamt innehaben. Kontrahent und SVP-Kandidat Fredi Nessensohn kann im Gegensatz zu Mösch auf die Unterstützung einer Ortspartei im Hintergrund zählen. «Die Kandidatur von Benjamin Mösch ist überraschend gekommen», sagt RPK-Präsident Christoph Pohl. Nessensohns Wahl erachte er als wahrscheinlicher, weil seine Kandidatur abgesprochen gewesen sei.

Rücktritte gleichen sich aus

Nur nummerisch verändern wird sich der Gemeinderat. Nach Einführung der neuen Gemeindeordnung besteht die Exekutive aus fünf statt sieben Mitglieder. Da zwei amtierende Gemeinderäte nicht mehr antreten, gibt es gleich viele Kandidaten wie Sitze. Sozialvorstand Daniel Lerch (parteilos) tritt wegen eines längeren Auslandaufenthalts zurück. Bereits letzten Herbst hatte Liegenschaften- und Sicherheitsvorstand Hans Peter Egli (SVP) den Rücktritt angekündigt.

Für die Primarschul- und für die Oberstufenschulpflege treten exakt so viele Kandidaten zur Verfügung, wie es Mandate gibt. In der Oberstufenschulpflege dürften die beiden neuen Kandidaten Michael Küng und Jenny Keller, die Rücktritte von Wolfgang Hahner und Christi-an Federer (alle parteilos) kompensieren. Jenny Keller wird dabei vom Frauenforum Tösstal und Umgebung portiert, das letzten Herbst gegründet wurde, mit dem Ziel den Frauenanteil in den dortigen Behörden zu erhöhen.

Das Frauenforum unterstützt auch die Kandidaturen von Gisela Wahl-Guyer und Marianne Heusi-Kobelt (beide parteilos). Wahl-Guyer strebt als einzige Kandidatin das Präsidium der Primarschulpflege an. Heusi-Kobelt will erneut die evangelisch-reformierte Kirchenpflege präsidieren.