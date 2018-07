Der Huebbach soll bekanntlich im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes Huebbach verlegt werden. Dies schreibt die Gemeinde Wila in einer Medienmitteilung. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, die Unterhaltsarbeiten am Huebbach in Hinblick auf die geplante Verlegung zurückzustellen.

Der Huebbach ist aber vor einem Jahr hinter den Liegenschaften Tablatstrasse 4-8 in Wila heftig über das Ufer getreten. Glücklicherweise habe es nur eine Wiese und einen Geräteschopf auf der Südseite des Bachs getroffen, schreibt die Gemeinde weiter. Wohngebäude seien verschont geblieben.

Da aber das Hochwasserschutzprojekt Huebbach wegen Verzögerung im kantonalen Revitalisierungsprojekt Töss blockiert ist, soll jetzt mit den allernötigsten Unterhaltsarbeiten nicht länger zugewartet werden. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt Durchlass Bahn bis Vorgarten Tablatstrasse 5. Der Unterhalt wird 25'000 Franken kosten, woran sich die Bachanstösser beteiligen müssen, wie die Gemeinde schreibt. Die Arbeiten werden durch die Baggerbetrieb Hasenfratz AG aus Wila erledigt.

Rutschung wegen Unwetter

Für die Leerung der Kiesfänge Lochbach und Reinisbach wurde ein Kredit von 10'000 Franken bewilligt und mit den Arbeiten die Waldvogel AG aus Wila beauftragt.



Bei der im letzten Jahr sanierten Sennenhausstrasse ist es nach heftigen Gewittern und Regenfällen zu Rutschung der Böschung gekommen. Für die Wiederherstellung hat der Gemeinderat einen Kredit von 30'000 Franken bewilligt.

Arbeiten am Arschweidbach



Vor einiger Zeit sei es zudem bei der Ottenhubstrasse beim ersten Rank südlich der Einmündung der Steinenbachstrasse zu Rutschungen am Arschweidbach gekommen. Es ist nun vorgesehen, die Strasse mit einer verankerten Stützmauer zu sichern. Gleichzeitig werden die Strassenwasser-Einleitungen, der Giessenweg sowie der Durchlass des Arschweidbachs wiederhergestellt. Für die Bauarbeiten inkl. Bauleitung hat der Gemeinderat einen Kredit von 85'000 Franken bewilligt. (zo)