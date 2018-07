Bild vom Donnerstag: Noch drei Tage hiess es da an der OVS-Filiale im Oberlandmärt in Wetzikon. (Foto: Lea Chiapolini)

Das Ende ist da. Und zwar früher als gedacht. OVS hatte den Betrieb der meisten Filialen bis Ende Juli angekündigt. Am Samstag ist aber bereits Schluss. Und zwar landesweit. Das hat der Sachwalter, der für die Nachlassstundung verantwortlich war, am Mittwoch verfügt.

Der Verfügung zuvorgekommen ist OVS im Fall der Filiale in Illnau-Effretikon. Die sei schon seit anfangs Woche geschlossen, teilt die Verwaltung des Effimärts mit, in dem die Filiale beheimatet war. Geschlossen ist auch die Filiale in Hinwil. Jene im Oberlandmärt Wetzikon wird am Samstag zum letzten Mal die Liquidationsware feil bieten.

Reissleine wird gezogen

Grund für die verfrühte Schliessung: Offenbar ist der Ausverkauf zuletzt nicht mehr so gut gelaufen, dass damit die laufenden Kosten hätten gedeckt werden können. Deshalb musste der Sachwalter die Reissleine ziehen.