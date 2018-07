Sie gehören sozusagen zur Grundausrüstung jedes Turners: die Adiletten. Normalerweise werden die blau-weissen Schlarpen nur abseits von Turnhallen oder Sportplätzen getragen, doch dieses Wochenende dreht der TV Wislig den Spiess um. Am Samstag organisiert der Turnverein in Weisslingen bereits zum sechsten Mal den Adiletten-Zehnkampf. «Der Anlass ist unglaublich beliebt. Die Startplätze sind jeweils innert kürzester Zeit vergeben», sagt OK-Präsident Fabian Hegner. «Als wir den Adiletten-Zehnkampf letztes Jahr wegen dem Kantonalturnfest ausfallen liessen, wurden wir geradezu mit E-Mails überschwemmt.» Die Teilnehmer kommen aus der halben Deutschschweiz. Dieses Jahr treten 370 Personen beziehungsweise 72 Fünfer-Teams gegeneinander an. Sie messen sich in zehn Disziplinen, bei denen sich alles um die Adidas-Kultschlarpen dreht.

Impressionen vom Adiletten-Zehnkampf im Jahr 2016. (Quelle: Youtube)

Neun verschiedene Disziplinen

Um möglichst viele Punkte zu erreichen, ist nicht nur eine gute Fitness gefragt, sondern auch Geschicklichkeit und Teamwork. Neben den Klassiker-Disziplinen wie der Stafette oder dem Adiletten-Weitkicken – natürlich mit beiden Füssen gleichzeitig – haben sich die Organisatoren auch Spezielleres ausgedacht: etwa eine Adiletten-Schleuder, Adiletten-Tischtennis-Rundlauf oder ein Adiletten-Memory. «Am spektakulärsten finde ich aber die Wasserdisziplinen», sagt Hegner. Beim Hindernisslauf müssen die Teilnehmer einen Wassergraben überwinden und auf der Wasserrutsche mit ihren Adiletten so weit wie möglich über die nasse Plastikplane gleiten ohne hinzufallen. «Die Wasserdisziplinen sind an diesen heissen Sommertagen auch eine willkommene Abkühlung.»

Vom Zeitvertreib zum Wettkampf

Die Idee für den Adiletten-Zehnkampf sei vor sieben Jahren aus einem Jux heraus entstanden, erzählt Hegner. «Wir waren mit dem Turnverein beim Kantonalturnfest in Wädenswil. Zwischen unseren Einsätzen mussten wir uns jeweils die Zeit um die Ohren schlagen. Da fast alle Turner Adiletten trugen, begannen wir aus Langeweile damit zu spielen. So kam es zum ersten spontanen Adiletten-Wettkampf.»

Das Erlebnis machte allen Beteiligten so viel Spass, dass Hegner damit begann sich ein Reglement auszudenken und der Führung des Turnvereins den Vorschlag machte, in Weisslingen einen Adiletten-Zehnkampf zu organisieren. «Dem Vorstand gefiel die Idee und so führten wir den Anlass im Sommer 2012 erstmals durch.» Im ersten Jahr machten 34 Mannschaften mit, im zweiten waren es bereits über 70. «Wir mussten die Teilnehmerzahl begrenzen, sonst käme es zum Stau.» Viele der Teams kommen jedes Jahr. «Manche der Gruppen erkennt man an selbstbedruckten T-Shirts, Verkleidungen oder anderen fantasievollen Erkennungszeichen.»

Neuer Durchführungsort

Dieses Jahr findet der Adiletten-Zehnkampf zum ersten Mal an einem neuen Ort statt. «Der Rasen auf dem Sportplatz Mettlen, wo wir bisher waren, muss sich während den Sommerferien erholen können», sagt Hegner. «Darum sind wir auf die Wiese vor dem Schützenhaus ausgewichen.»

Der Start erfolgt am Morgen zwischen 10 und 11.30 Uhr. «Wir weisen den Gruppen gestaffelt ihre erste Disziplin zu, damit es keinen Stau gibt. Danach können sie frei wählen in welcher Reihenfolge sie die Posten absolvieren.» Etwa um 17 Uhr, wenn alle durch sind folgt die grosse Stafette. «Der Stab, den sich die Läufer übergeben, ist natürlich eine Adilette», so Hegner. Anschliessend folgt die Rangverkündung. «Das beste Team erhält unseren Wanderpokal. Und die besten fünfzehn einen kleinen Preis.» Danach stossen in der Festwirtschaft alle auf den Sieger an.