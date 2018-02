Wen Spielsachen aus einer Zeit «vor Made in China» interessiere, der sollte am 4. März oder 1. April das Ortsmuseum in Wila besuchen. Dieses zeigt nämlich Objekte, die zwischen 1946 und 1953 hergestellt wurden. Hauptsächlich handelt es sich dabei um antikes Spielzeug von der Spielzeugmanufaktur Freba in Weisslingen.

«Sammler können bewundern, Interessierte staunen, Kinder spielen und basteln», schreibt das Ortsmuseum in einer Mitteilung. Geöffnet hat das Museum neben dem Volg in Wila von 14 bis 16 Uhr. (zo)