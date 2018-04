Das OK hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Am Freitagnachmittag, 13. April, um 15 Uhr, muss alles bereit sein für die Eröffnung der Gewerbeschau Weisslingen in der Mehrzweckhalle Widum. «Wir haben in den letzten paar Wochen sehr viel vorbereitet», sagt der OK-Präsident, der mit seiner Firma selber mit einem Stand vor Ort sein wird. Sein Metallbauunternehmen ist zwar in Elgg ansässig, doch als Einwohner Weisslingens hat er einen engen Bezug zur Gemeinde. «Die meisten Aussteller kommen aus Weisslingen oder haben, so wie wir, eine direkte Verbindung zum Ort», sagt Boss. Über 50 verschiedene Firmen und Vereine werden an der dreitägigen Gewerbeschau zeigen, was sie alles zu bieten haben.

Anderes Konzept als letztes Mal

Das Weisslinger Gewerbe musste lange auf diese Gelegenheit warten. Die letzte Gewerbeschau in der Gemeinde liegt fünf Jahre zurück. «Für den Anlass gibt es keine fixe Regelmässigkeit», sagt Boss. Doch eigentlich hätten sie bereits letztes Jahr wieder eine Gewerbeschau organisieren wollen. «Doch im Juni 2017 fand mit dem Kantonalen Turnfest im Tösstal bereits ein Grossanlass in unserer Region statt. Darum beschlossen wir noch ein Jahr zu warten.»

Auf Wunsch der Gewerbetreibenden habe man zudem das Konzept gegenüber dem letzten Mal angepasst. «2013 hatten wir eine dezentrale Ausstellung. Die Idee war, dass die Besucher die Gewerbetreibenden in ihren Räumlichkeiten besuchen», sagt Boss. Das habe auch gut funktioniert. Diesmal werde es aber wieder eine zentrale Ausstellung in und um die Mehrzweckhalle Widum geben. Ein Teil der Aussteller werde zudem auf der anderen Strassenseite auf dem Areal der Firmen Aerotech, TapArt, Bachofner, Freba ausstellen und auch bei der Garage Bosshard wenige Meter weiter Richtung Kollbrunn.

Vielseitiges Rahmenprogramm

«Für die Gewerbetreibenden ist die Ausstellung eine Gelegenheit mit Kunden und anderen Firmen aus Weisslingen in direkten Kontakt zu treten», sagt Boss. Etwas das heute im Zeitalter von Websites und Online-Verkauf im Alltag oft zu kurz komme. «Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute vorbeischauen.»

Ein Besuch lohne sich nicht nur wegen den vielen Ausstellern, sondern auch wegen dem Rahmenprogramm, dass der Gewerbeverein auf die Beine gestellt habe, ist Boss überzeugt. Auf dem Platz vor der Widum-Halle gibt es eine Festwirtschaft mit Grill und diverse Verpflegungsmöglichkeiten, wie thailändische Spezialitäten, Crêpes und einen Confiseriestand. Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz. Es gibt ein Kinderschminken, einen Ballonkünstler, eine Bastelecke, Ponyreiten und eine Märchentante.

Für die etwas Grösseren organisiert der Fussballklub ein Turnier an einem übergrossen «Töggelichaschte» und daneben gibt es einen Simulator, wo man sich in ein virtuelles Formel-1-Cockpit setzen kann. Wer es lieber etwas gemütlicher hat, kann es sich am Sonntagmorgen beim Landfrauezmorge gut gehen lassen oder am Mittag Starkoch David Geisser bei seiner Kochshow zuschauen und von seinen Kreationen naschen.

Unterhaltung bis spät nachts

Eine Gewerbeschau sei aber auch immer eine Gelegenheit um Zeit zusammen zu verbringen und Beziehungen zu pflegen, sagt Boss. «Im Widum gibt es am Freitag und Samstag bis spät in die Nacht Barbetrieb.» Am Freitagabend sorgt im Festzelt ein DJ für Stimmung und am Samstagabend gibt die Band Fine Taste ein Konzert. «Ich bin zuversichtlich, dass es ein gutes Wochenende wird», sagt Rolf Boss. «Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.»

Die Gewerbeschau Weisslingen beginnt am Freitag, 13. April, um 15 Uhr und dauert bis 20 Uhr. Am Samstag, 14. April, öffnen die Türen um 11 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. April, dauert die Ausstellung von 10 bis 16 Uhr. Am Freitag und Samstag ist die Festwirtschaft bis 23:30 Uhr geöffnet, die Gewerblerbar im Widum bis 4 Uhr. Genauere Infos findet man auf der Website der Veranstalter.