Die Sicherheit der Fussgänger wird auf der Dorfstrasse in Weisslingen erhöht: Das kantonale Tiefbauamt baut im Abschnitt zwischen den Einmündungen Strehlgasse sowie Hofacherweg ein neues Trottoir und beim Volg eine Fussgängerschutzinsel. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 4. Juni und dauern bis im Oktober. Sie erfolgen in drei Etappen zu jeweils etwa 150 Metern Länge, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Innerhalb der verschiedenen Bauetappen ist die Erreichbarkeit der betroffenen Liegenschaften mit Fahrzeugen mit wenigen Ausnahmen möglich. Auch die Zufahrt zur Landi und zum Volg ist gewährleistet.