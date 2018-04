Der Schulweg für Weisslinger Schüler sorgt schon länger für Diskussionen. Laut Anwohnern nutzen viele Kinder die kleine Strasse zwischen Steinacher-Quartier und Schützengasse, die über das private Moosi-Areal führt, um zum Schulareal Schmittenacher zu kommen.

Doch vor allem die enge Kurve nahe den Garagen der Anwohner der Steinacherstrasse sei eng, unübersichtlich und deshalb gefährlich, sagt Mario Steiger, der dort wohnt. «Ich habe schon einige heikle Situationen erlebt.» Mit dem Bezug der 45 Wohnungen auf dem Moosi-Areal werde die Situation verschärft, weil der Verkehr zunimmt.

Längerer Weg mit Treppen

Mit der Fertigstellung der Überbauung hat der Weisslinger Gemeinderat mit der Schaffhauser Plusimmo AG, der das Areal gehört, einen Dienstbarkeitsvertrag unterzeichnet. Es geht dabei um einen öffentlichen Gehweg, der etwa auf der Höhe des Volgs quer über das Moosi-Areal führt und in die Schützengasse mündet.

Der Weg sei als Alternative für die Schützengasse und die nicht öffentliche Strasse hinter der «Moosi» gedacht, die ein Teil der Schüler nutzt. «Um die Sicherheit zu gewährleisten», heisst es in einem Schreiben an die Schulpflege. In diesem bittet der Gemeinderat, den Schulkindern und den Eltern den öffentlichen Weg aufzuzeigen. «Den Weg gab es schon früher. Deshalb war er im Gestaltungsplan für das Areal enthalten, der 2013 von den Stimmbürgern genehmigt wurde», sagt Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF).

«Der Vorschlag wird in der Praxis nicht umgesetzt werden.» Walter Hofmänner, Leiter Primarschule Schmittenacher

Für Mario Steiger ist die Empfehlung des Gemeinderats keine Lösung. Er glaubt, der neue Schulweg werde kaum von den Schülern genutzt. Der Grund: Er weise mehrere Treppen auf und sei länger als der bisherige Schulweg. «Vor allem Kinder, die das Velo oder Kickboard nutzen, werden deshalb weiterhin den Weg hinter dem Moosi-Areal nehmen.»

Auch Walter Hofmänner, Leiter der Primarschule Schmittenacher, glaubt nicht, dass sich die Empfehlung des Gemeinderats umsetzen lässt – auch wenn er diese in seiner Funktion den Eltern empfehlen muss. «Der Vorschlag wird in der Praxis nicht umgesetzt werden.» Aus Sicht der Kinder sei der kürzeste Weg auch der idealste. «Den nehmen sie auch.»

Private Massnahmen

Hofmänner ist der Meinung, dass der bisherige Schulweg mit einfachen Massnahmen entschärft werden kann. «Zum Beispiel mit der Installation von Verkehrsspiegeln bei den Garagen.» Steiger fügt hinzu: «Ich bin etwas überrascht, dass der Gemeinderat diese einfache Variante nicht in Erwägung zieht. Zumal er dazu Bereitschaft signalisiert hat.» Die Plusimmo AG zeigte sich in einem Artikel im «regio» im November offen für Massnahmen, wenn es Anfragen gebe.

Gemeindepräsident Conzett macht aber darauf aufmerksam, dass die Gemeinde auf Privatgrund nichts installieren darf. Die Exekutive könne nichts machen, wenn Kinder einen anderen Weg als den Empfohlenen nehmen würden. «Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern.» Der Gemeinderat werde privaten Massnahmen aber nicht im Weg stehen.

Dass Privatpersonen Verkehrsspiegel montieren, erachtet Hofmänner als eine mögliche Lösung. Und auch Mario Steiger zieht in Betracht, ein privates Projekt in Angriff zu nehmen – auch wenn er findet: «Die Gemeinde hätte mehr für eine sichere Durchfahrt machen können, wenn sie gewollt hätte.»