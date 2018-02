Wenn der Phosphorgehalt in den Seen erhöht ist, führt das zu starkem Algenwachstum. Das hat nach Absterben der Algen einen Sauerstoffmangel in tieferen Wasserschichten zur Folge. Die neuesten Daten zum Phosphorgehalt zeigen, dass zwei von drei Oberländer Seen in einem schlechten Zustand sind – mit negativer Tendenz.