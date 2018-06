Weisslingen

Götz neu in der Schulpflege

Bei der Wahl für die Schulpflege in Weisslingen scheiterte Jeanine Stamm (parteilos) im April am absoluten Mehr. Im zweiten Wahlgang trat sie erneut erfolglos an – diesmal gegen Tamara Götz (parteilos), die sich nachträglich meldete.

Götz wurde mit 222 Stimmen in die Behörde gewählt. Stamms Name wurde 215 Mal auf die Stimmzettel geschrieben. Die Stimmbeteiligung lag bei 23,49 Prozent.

Interessenten für die zwei vakanten Sitze in der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege fehlten offiziell. Trotzdem wurden Namen auf die Wahlzettel geschrieben, womit Karin Martin (9 Stimmen) und Lukas Maurer (6 Stimmen) gewählt wären. Ob sie die Wahl tatsächlich annehmen, ist noch unklar. Mit fünf gewählten Mitgliedern ist die Kirchenpflege aber entscheidungsfähig.