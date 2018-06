Russikon

Schwander neu in der Kirchenpflege

Aus Mangel an Kandidaten blieb bei der Wahl am 15. April ein Sitz in der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Russikon unbesetzt. Für den zweiten Wahlgang stellte sich neu Priska Schwander (parteilos) erfolgreich zur Verfügung. Sie erhielt 359 von 371 gültigen Stimmen.

Die Stimmbeteiligung lag bei 25,72 Prozent.