Mit Schuss in die Kurve: Benjamin Früh im Zeitfahren an der WM in Italien. (Foto: Michael Fund)

Durch enge Gassen: Benjamin Früh im Zeitfahren an der WM in Italien. (Foto: Michael Fund)

Benjamin Früh aus dem Grüt gewann an der Paracycling-WM in Italien im Zeitfahren die Bronzemedaille. Der entthronte Titelverteidiger Früh musste sich in Maniago in der Kategorie MH1 einzig dem Lokalmatadoren Fabrizio Cornegliani sowie dem Südafrikaner Nicolas Peter Du Preez geschlagen geben.

Kletterspezialist Früh, der neben seinem WM-Titel im Zeitfahren 2017 zwei Jahre vorher schon WM-Bronze in derselben Disziplin gewonnen hatte, büsste insbesondere auf einer langen Gerade stadteinwärts Zeit auf den Sieger ein, die er in den wenigen Steigungen der Strecke nicht mehr wettmachen konnte.

«Auch wenn es natürlich schade ist, dass ich meinen Titel nicht verteidigen konnte, freue ich mich natürlich immer noch sehr über die Bronzemedaille», sagte der Zürcher Oberländer.

Zugleich sprach er davon, am Samstag im Strassenrennen nochmals richtig angreifen zu wollen.

Frohofer im Pech

Dem Russiker Felix Frohofer lief es derweil im Zeitfahren nicht wie erhofft. In der Kategorie MH4 beendete er das Rennen auf dem 20. Platz und konnte nur einen Konkurrenten hinter sich lassen.

Frohofer fand zwar seinen Rhythmus sofort und konnte einen seiner Gegner sogar einholen, was ihm zusätzlichen Schub verlieh. Es regnete allerdings sehr stark, sodass die Sicht des Oberländers eingeschränkt war.

In einem Kreisel wurden ihm die Bedingungen dann zum Verhängnis. Der Belag fühlte sich laut Frohofer wie Schmierseife an.

Das hatte Folgen: Der Russiker schleuderte und landete im Graben. Er blieb zwar unverletzt, hatte allerdings lange, bis er sein Ersatzrad montiert hatte. An eine gute Platzierung war nach diesem Zwischenfall nicht mehr zu denken. Frohofers Frust im Ziel war verständlicherweise gross. (zo)