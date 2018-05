Isabella T. verschwand im November 2017 nach einer Partynacht. Drei Monate später wurde sie in einen Teppich eingewickelt in einem Wald gefunden. In einem Zeitungsartikel erheben ehemalige Kollegen schwere Vorwürfe gegen ein Russiker Internat, in dem die 20-Jährige war. Nun bezieht die Leitung erstmals Stellung.