Bald öffnet der Auto-Salon Genf seine Türen - eine spannende Zeit zum Entdecken von neuen Automodellen und Neuheiten im Bereich Automobilzubehör beginnt. Die Markenbotschafterin Giulia Steingruber und der Präsident des FC St. Gallen, Matthias Hüppi, werden die Neuheiten der Panolin AG persönlich in Augenschein nehmen. Am zweiten Pressetag sind sie Gäste am Panolin-Stand 7212 in der Halle 7.

Starke Partnerschaft

Seit 2015 ist Giulia Steingruber Markenbotschafterin von Panolin. Dem gemeinsamen Leitsatz «Kunst kommt von Können» sind sich die Kunstturnerin und der Schmierstoffproduzent treu geblieben. Silvan Lämmle, CEO der Panolin AG, über die Zusammenarbeit: «In den letzten drei Jahren konnten wir mit Giulia zahlreiche Sporterfolge feiern. Immer wieder hat sie ihr Können und somit ihre Kunst bewiesen. Auch wir als Unternehmen werden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Diese gilt es mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft zu meistern.» Diese Werte sind also in Unternehmen wie auch im Spitzensport elementar und stärken diese Partnerschaft.

Gold-Sponsor des FCSG

Die Panolin AG ist seit 2017 ­offizieller Gold-Sponsor des FC St. Gallen. Der Schmierstoffproduzent hat seine Wurzeln in der Ostschweiz, wo Firmengründer Bernhard Lämmle sein Geschäft einst startete. Am zweiten Pressetag wird der neue Präsident des FC St. Gallen, Matthias Hüppi, beim Panolin-Stand zu Gast sein.

Über Panolin

Die Panolin-Gruppe ist aus der 1949 gegründeten Panolin AG entstanden. Die Gruppe ist ein schweizerisches, eigenständiges Familienunternehmen mit Sitz und eigener Produktion in Madetswil, nahe Zürich. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schmierstoffen sind nach ISO 9001 und ISO 14001 sowie ABS (American Bureau of Shipping) zertifiziert. Innovation, Flexibilität und Kompetenz, verbunden mit einer ausgesprochenen Kundennähe, machen die Panolin-Gruppe zu einem leistungsfähigen Partner in Sachen Schmierstoffe.

