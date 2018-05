Die Sicht auf den Verkehr an der Reitenbachstrasse wird durch eine Hausecke verdeckt. (Foto: Christian Reif)

Die Eltern stehen mit den Kindern am Strassenrand und beobachten den Spiegel. Eine Hausecke verdeckt die Sicht auf den Verkehr. Nach einigem Zögern überqueren sie die Strasse fast im Sprint, es könnte ja doch ein Auto kommen. Täglich spielt sich diese Szene im Russiker Weiler Rumlikon an der Unterdorfstrasse ab.

Kindergärtler müssen zum Schulbus

Ab dem Kindergartenalter müssen die Kinder den Schulbus nach Russikon nehmen. Die Haltestelle befindet sich auf der anderen Seite der Reitenbachstrasse. «Problematisch ist, dass es keinen Zebrastreifen gibt und eine Kurve die Sicht der Autofahrer, die von Weisslingen kommen, stark einschränkt», sagt Pamela Cottier. Selbst Erwachsene hadern mit der Situation. «Ich fühle mich jeweils nicht wohl, wenn ich über die Strasse muss», sagt Cottier. Ihre fünfjährige Tochter Shannon geht in den Kindergarten und die neunjährige Caleigh in die zweite Klasse.

«Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich über die Strasse muss.» Pamela Cottier, Anwohnerin

Als Caleigh eingeschult wurde, habe die Polizei den Kindern gezeigt, wie sie bei der Schule in Russikon korrekt über die Strasse gehen müssten. Cottier suchte Rat: «Ich fragte die beiden Polizisten, ob sie uns erklären könnten, wie die Kinder an unserem Wohnort in Rumlikon über die Strasse gehen sollen.» Die beiden Polizisten seien vorbeigekommen und hätten nach einiger Zeit erklärt, die Strasse sei für Kinder eine grosse Herausforderung.

«Wir haben nie eine Antwort bekommen»

Zusammen mit ihrer Nachbarin Nicole Pleiss hat Cottier bereits vor vier Jahren ein gutes Dutzend Unterschriften gesammelt und diese beim Kanton eingereicht. «Doch wir haben nie eine Antwort bekommen», sagt Pleiss. Schliesslich ging Cottier zur damaligen Vizeschulleiterin Eliane Ziegler und erkundigte sich, ob die Schule eine Lösung für das Problem hätte. «Die Schule sah das Problem nicht bei sich», so Cottier. Auf Nachfrage der Redaktion verwies Ziegler an die Gemeinde. Gemäss Gemeindeschreiber Marc Syfrig falle die Zuständigkeit an den Kanton, da es sich um eine Kantonsstrasse handle.

«Ein offizielles Begehren von der Gemeinde Russikon ist bisher nicht eingegangen», sagt Markus Gerber vom Amt für Verkehr des Kantons Zürich. Die Gemeinde habe dem Amt im letzen August eine E-Mail im Sinn einer Vorinformation geschrieben. «Darin stand, sie strebe die Erstellung eines Fussgängerüberganges über die Reitenbachstrasse an.»

Zwar gebe es auf der Strasse eine Verkehrsinsel, doch diese sei zu schmal, wie Pleiss findet: «Die Strasse ist eng und es fahren Lastwagen vorbei. Ein kleines Kind hat Angst, wenn es auf der Verkehrsinsel warten muss.»

Einmal habe Pleiss einen anderen Polizisten gefragt, ab welchem Alter ein Kind in der Lage sei, eine Strasse mit Spiegel zu überqueren: «Der Polizist antwortete mir, dass dies wohl Ende dritte Klasse der Fall sei.» Wenn die Kinder in die vierte Klasse kommen, dürfen sie nicht mehr den Schulbus nutzen. Dann müssen sie mit dem Velo zur Schule. «Problematisch ist jedoch, dass erst in der fünften Klasse der Velokurs stattfindet.»

Kein anderer Halteort

Dem Schulbusfahrer sind die Schwierigkeiten bewusst. Er betont jedoch: «Wir Schulbusfahrer lassen die Kinder nie ohne Aufsicht über die Strasse. Sollte kein Elternteil anwesend sein, helfen wir selbstverständlich gerne.» Den Schulbus an der Unterdorfstrasse anhalten zu lassen, wie Cottier vorschlägt, findet der Busfahrer nicht umsetzbar: «Eine Verschiebung der Haltestelle oder eine zusätzliche Haltestelle können wir nicht beschliessen. Dies muss mit der Schulbehörde abgesprochen werden.» Er weist zudem darauf hin, dass sonst «ja jeder mit Extrawünschen kommen könne».

Polizei erklärt Grundlagen

Bei der Kantonspolizei Zürich kennt man die Gegebenheiten an der Reitenbachstrasse. Der Kinder- und Jugendinstruktor Marco Selenati schult die Kindergärtler als Fussgänger im Strassenverkehr und zeigt ihnen, wie man eine Strasse mit und ohne Fussgängerstreifen überquert. «Ich kenne diese Stelle in Rumlikon, welche für die Kinder sicher herausfordernd ist», sagt Selenati.

Er könne den Kindern in den zwei Lektionen, die ihm zur Verfügung stünden, nur die Grundlagen beibringen. Die Eltern der Kinder seien gefordert, die korrekten Strassenquerungen mit ihren Kindern einzuüben. «Nach meinem Besuch sollen die Eltern prüfen, ob ihre Kinder das Gelernte auch richtig anwenden.»

Bei der Reitenbachstrasse empfiehlt Marco Selenati circa 50 Meter in Richtung Weisslingen zu gehen und dort die Strasse mit besserer Sicht zu überqueren.