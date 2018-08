In den nächsten Wochen wird die Einmündung in die Sennhofstrasse (rechts) und der Fussgängerübergang angepasst. (Archivbild: Seraina Boner)

Ein gutes Jahr nach dem Abschluss der Strassensanierung um die Kreuzung im Russiker Dorfzentrum folgt nun die nächste Strassenbaustelle in diesem Bereich. Ab Montag, 13. August, wird der untere Abschnitt der Sennhofstrasse umgestaltet. Ziel sei es die Sicherheit der Fussgänger, insbesondere der Schüler, zu verbessern, schreibt das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung. Dazu wird die bestehende Fussgängerübergangshilfe im Bereich Rebenweg zu einem gesicherten Fussgängerübergang mit Mittelinsel ausgebaut.

Gleichzeitig werden die Strassenränder so angepasst, dass die Sicherheitsstandards, insbesondere in Bezug auf die momentan ungenügenden Sichtweiten, eingehalten werden können. Die Einmündung der Dorfstrasse in die Sennhofstrasse wird leicht verändert und die Strassenentwässerung der neuen Situation angepasst. Darüber hinaus werden die Beläge im Projektabschnitt erneuert. Die Strassenbeleuchtung wird zudem auf LED umgerüstet.

Sperrung in Etappen

Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen. Während der ersten Etappe vom 13. August bis 7. September wird ein Einbahnregime in Richtung Dorfzentrum eingerichtet. Die Einfahrten Dorfstrasse und Rebenweg in die Sennhofstrasse werden gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert. Die Fussgänger werden mithilfe eines Verkehrsdienstes beim Rebenweg über die Sennhofstrasse auf den nördlichen Gehweg geleitet.

Während der zweiten Etappe vom 7. bis 28. September wird die Sennhofstrasse von der Dorfstrasse bis zum Rebenweg für den Verkehr komplett gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt vom Rebenweg in die Sennhofstrasse ist in Richtung Hittnau immer gewährleistet und wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Fussgänger können den südlichen Geweg entlang der Sennhofstrasse benützen.