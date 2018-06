Die Kriminalität im Kanton Zürich ist im letzten Jahr im Vergleich zu 2016 gesunken. Nicht so in Russikon. Wie die jedes Jahr durch die Kantonspolizei Zürich erstellte Kriminalstatistik zeigt, ist hier ein leichter Anstieg zu verzeichnen, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Im letzten Jahr seien 93 Personen zur Anzeige gebracht worden, zwölf Prozent mehr als 2016, als es noch 83 Anzeigen waren. Der Anstieg sei vor allem auf Diebstahldelikte zurückzuführen. «Er darf jedoch nicht als alarmierend taxiert werden», schreibt der Gemeinderat. (zo)