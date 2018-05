Lino Mullis (v.l.), Janis Müller, Alina Müller und Naïma Mullis sammelten Geld für Kinder in Not. (Foto: Christian Merz)

«Gemeinsam gegen Hunger» – das war das Motto der vergangenen Sternenwoche von Unicef Schweiz (Kinderhilfswerk der vereinten Nationen). In deren Rahmen sammelten tausende Kinder der Schweiz Geld für Kinder im Südsudan, die an Hunger leiden.

Auch Janis (11) und Alina Müller (9), Naïma (9) und Lino Mullis (11) sowie Mira Trinkler (13) beteiligten sich an der Sternenwoche. Sie veranstalteten Anfang November 2017 ein Quartierfest in ihrem Wohnort Russikon. «Wir sammelten dabei 1694 Franken», sagt Lino Mullis stolz.

Für ihren Einsatz wurden sie für den Ehrenpreis der Sternenwoche von Unicef Schweiz nominiert. Den «Sternen-Award», der am Samstag im Theater 11 in Zürich verliehen wurde, trugen dann aber Gewinner aus Birsfelden (BL), Brig-Glis (VS), Herisau (AR) und Lengnau (AG) nach Hause. zo