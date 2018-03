In genau einem Monat ist es so weit. Am 15. April finden in Russikon die Behördenerneuerungswahlen statt. Die wichtigsten Veränderungen wird es voraussichtlich im Gemeinderat geben, denn zwei der bisherigen Mitglieder treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Nach 20 Jahren als Gemeinderätin wird Margrit Berlinger (FDP) ihren Sitz abgeben. Sie ist derzeit Sicherheit-, Landwirtschaft- und Forstvorsteherin. Auch Heinz Burgener (SVP), der Präsident der Schulbehörde – und in dieser Funktion siebtes Mitglied des Gemeinderats – kandidiert nicht mehr für die nächste Legislatur.

Die anderen fünf aktuellen Gemeinderäte stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung: Rolf Hartmann (parteilos), Philip Hirsiger (parteilos), Simon Mink (FDP), Barbara Schmid (SVP) und Gemeindepräsident Hans Aeschlimann (SVP), der sich als einziger für das Präsidium bewirbt.

Grüner greift die FDP an

Um die Nachfolge von Margrit Berlinger kommt es zur Kampfwahl. Erwartungsgemäss versucht die FDP ihren Sitz in der Exekutive zu verteidigen. Für die Freisinnigen tritt Raphael Alder an. Der Bankwirtschafter ist mit seinen 35 Jahren der jüngste aller Gemeinderatskandidaten in Russikon. Er bewirbt sich zum ersten Mal für ein politisches Amt.

Streitig gemacht wird ihm der Sitz von Johann Jäckle (Grüne), nach Gemeindepräsident Hans Aeschlimann der älteste Kandidat. Als ehemaliges Mitglied der Russiker Schulpflege verfügt er bereits über Behördenerfahrung. Er tritt auch hin und wieder bei Gemeindeversammlungen in Erscheinung. Zuletzt machte er sich etwa zusammen mit Vertretern der lokalen Sportvereine für einen Ersatzneubau der alten Turnhalle bei der Schule stark – allerdings erfolglos. Dabei kritisierte Jäckle auch die zurückhaltende Finanzpolitik des Gemeinderats.

Neue für die Schulbehörde

Für die Nachfolge des abtretenden Schulpräsidenten Heinz Burgener gibt es bisher nur einen offiziellen Kandidaten. Die SVP will ihren Sitz mit David Goldschmid verteidigen. Goldschmid ist bisher nicht Mitglied der Schulbehörde. Seit knapp drei Jahren leitet er aber das Elternteam an der Schule Russikon und kam in dieser Funktion bereits mit der Schulbehörde in Berührung.

Neben dem Amt des Präsidenten gibt es in der Schulbehörde noch eine zweite vakante Position zu besetzen. Wie kürzlich bekannt wurde, hatte der Bezirksrat der Russiker Schulpflegerin Johanna Maute erlaubt, bereits per Ende Februar zurückzutreten. Zwischen Maute und dem Rest der Schulbehörde herrscht ein Konflikt, ausgelöst durch eine Neukonstituierung vor zwei Jahren, bei der Maute gegen ihren Willen ein neues Ressort zugeteilt wurde (wir berichteten). Auf Mautes Sitz könnte Matthias Zürcher (parteilos) nachrücken, der einzige Neue, der neben den drei verbliebenen Bisherigen für die Schulbehörde kandidiert.

Dass Johanna Maute doch noch einmal ein Comeback versucht, ist jedoch nicht ausgeschlossen. Sie überlege sich, selber für das Schulpräsidium zu kandidieren, hatte sie noch vor kurzem gesagt. Bislang hält sie sich diese Option jedenfalls explizit offen.