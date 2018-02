Wer im Gemeindehaus Russikon etwas mitzureden hat, entscheidet sich bei den Behördenwahlen am 15. April. (Archivbild: Heidy Dietiker)

Der Tag X kommt näher: Am 15. April finden in Russikon die Behördenwahlen statt. Jetzt hat die Gemeinde die offizielle Kandidatenliste veröffentlicht. Interessant dürften vor allem die Ersatzwahlen im Gemeinderat werden. Zwei der bisherigen Mitglieder der Exekutive, Margrit Berlinger (FDP) und Heinz Burgener (SVP), treten nicht zur Wiederwahl an. Alle anderen Gemeinderäte stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung: Rolf Hartmann (parteilos), Philip Hirsiger (parteilos), Simon Mink (FDP), Barbara Schmied (SVP) und Gemeindepräsident Hans Aeschlimann (SVP), der sich als einziger erneut für das Präsidium bewirbt.

Zwei Kandidaten, ein Sitz

Um den frei werdenden Platz von Berlinger kämpfen zwei Kandidaten: Der 35-jährige Raphael Alder von der FDP will den Gemeinderatssitz seiner Partei verteidigen. Dafür muss er sich aber gegen Johann Jäckle von den Grünen durchsetzen, der als ehemaliges Mitglied der Schulbehörde bereits Erfahrung in einem Amt vorweisen kann.

Heinz Burgener (SVP) ist aktuell als Präsident der Schulbehörde das siebte Mitglied im Gemeinderat. Für seine Nachfolge gibt es bisher nur einen Kandidaten: David Goldschmid von der SVP. Goldschmid ist seit rund zwei Jahren Präsident der Elternmitwirkung an der Schule Russikon, sitzt aber bisher nicht in der Schulbehörde.

Johanna Maute tritt ab

Abgesehen von Burgeners Rücktritt ist in der fünfköpfigen Schulbehörde noch ein zweiter Abgang zu verzeichnen. Johanna Maute, die der Schulpflege seit 2008 angehört, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Zwischen der langjährigen Schulpflegerin und den restlichen Behördenmitgliedern war in den letzten zwei Jahren ein heftiger Konflikt entbrannt, der in einem nach wie vor andauernden Rechtsstreit gipfelte (wir berichteten). Auslöser war eine umstrittene Neukonstituierung der Schulbehörde im Januar 2016, bei der die Mehrheit Johanna Maute ihr Ressort entzog.

Die restlichen Mitglieder der Schulbehörde, Karin Frischkopf (FDP), Silvia Signorell (parteilos) und Barbara Vettiger (FDP) stellen sich zur Wiederwahl. Um den frei werdenden Sitz von Maute bewirbt sich der parteilose Matthias Zürcher.

Zu wenig Kandidaten

Auch in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) kommt es zu einer Kampfwahl. Für die fünf Sitze in der Behörde gibt es sieben Bewerber, darunter vier neue. Der bisherige RPK-Präsident Michael Ernst (FDP) stellt sich erneut für das Präsidium zur Verfügung.

Weniger gut sieht es in der Sozialbehörde aus. Für die vier Sitze gibt es bisher erst drei Bewerber. Und auch in der evangelisch-reformierten Kirchenpflege, für die es neun Mitglieder braucht, haben sich bisher erst acht Kandidaten angemeldet.