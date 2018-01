Die Getzner Textil AG in Bludenz will sich auf den Standort der Weberei in Russikon konzentrieren. (Archivbild: Nicolas Zonvi)

Die Rigotex AG in Bütschwil SG übernimmt zwei Geschäftsbereiche der Meyer-Mayor AG in Neu St. Johann. Betroffen sind dort 13 Mitarbeitende. Ein Teil der Angestellten erhält ein Angebot auf eine Weiterbeschäftigung bei der Rigotex AG.

Die Inhaberin der Meyer-Mayor AG, die Getzner Textil AG in Bludenz, wolle sich auf den Standort der Weberei in Russikon konzentrieren, teilten die Meyer-Mayor AG und die Rigotex AG am Dienstag in einem gemeinsamen Communiqué mit. Es sei deshalb geplant gewesen, die Produktion von Neu St. Johann nach Russikon zu verlegen. Mit der Übernahme der beiden Marken und Geschäftsbereiche «Meyer-Mayor» und «MM Profiline» durch die Rigotex AG könne eine Teil der Arbeitsplätze im Toggenburg erhalten bleiben.

1830 gegründet

Seit 1996 entwickelt, produziert und vertreibt die Firma Rigotex Swiss House of Textiles hochwertige Gastro- und Objekttextilien. Das unabhängige Toggenburger Familienunternehmen nahm 2013 das karierte Geschirrtuch ins Sortiment auf und legte damit den Grundstein für die Marke Kultschtoff.

Die Meyer Mayor AG hat eine lange Firmengeschichte, die bis ins Jahr 1830 zurückgeht. 1916 übernahm ein Mitglied der Familie Meyer-Mayor die Buntweberei in Neu St. Johann. Das Unternehmen ist bekannt für die Herstellung klassischer und modischer Küchenwäsche.