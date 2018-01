Am Freitag, 19. Januar, gilt es ernst für die Theatergruppe Russikon. Punkt 20 Uhr beginnt im Landgasthof zur Krone die Premiere ihrer neuen Theaterproduktion. Der Titel des Stücks lautet «Der nackte Wahnsinn». Geschrieben hat es der britische Schriftsteller Michael Frayn. «Wir haben uns diesmal ein anspruchsvolles Stück vorgenommen. Es ist aber auch sehr spannend», sagt Christine Bart. Als künstlerische Leiterin des kleinen Ensembles ist sie unter anderem für die Auswahl der Stücke verantwortlich. «Die Geschichte hält uns einen Spiegel vor. Sie handelt nämlich von einer Gruppe Schauspieler.» Im Gegensatz zur echten Russiker Theatergruppe ist das Verhältnis der Charaktere untereinander jedoch alles andere als harmonisch.

Eine grosse Herausforderung

Die drei Akte des Stücks entsprechen drei verschiedenen Vorführungen der fiktiven Theatergruppe. Bereits bei der Hauptprobe geht einiges schief. Aber erst beim Blick hinter die Kulissen, während des zweiten Akts, wird den Zuschauern das volle Ausmass der Konflikte klar. Nervosität, Affären, Eifersucht, Alkoholismus und allgemeine Unfähigkeit sorgen für ein riesiges Chaos. Bei der letzten Vorstellung der Tournee, im dritten Akt, fällt dann alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

«Eine besondere Schwierigkeit für uns als Schauspieler ist es, immer die Übersicht zu behalten, da wir im Grunde dasselbe Theater im Theater dreimal hintereinander aus verschiedenen Perspektiven spielen», sagt Christine Bart.

Auch das «Regio» kommt vor

Bis zur Premiere sollte aber jede Textpassage sitzen, ist Bart überzeugt. Seit September trifft sich die zehnköpfige Theatergruppe Russikon zweimal wöchentlich in der Krone zum Üben. Hinzu kommen drei Wochenenden, an denen intensiv geprobt wurde. Damit ist es aber noch längst nicht getan «Neben den Proben, mussten wir all die Requisiten und Kostüme zusammentragen und das Bühnenbild planen», sagt Bart. Bei dessen Aufbau erhielten sie tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern. «Das Bühnenbild steht schon seit Mitte Oktober im Kronensaal. Wir konnten bereits seit Wochen darin üben.»

Angeleitet wurden sie dabei von Regisseur Alexander Stutz. Der 25-Jährige studiert an der Zürcher Hochschule der Künste Theaterregie und begleitet die Russiker bereits zum dritten Mal in Folge. «Zudem hat er das Stück für uns in eine Dialektfassung umgeschrieben», sagt Bart. Dabei habe er auch dafür gesorgt, dass das «Regio» einen kleinen Gastauftritt erhält. «Eine der Schauspielerinnen im Stück trifft sich mit einem Regio-Reporter für ein Rendezvous. Das passt einem ihrer Theaterkollegen gar nicht. Aus Eifersucht droht er, den Mann umzubringen», sagt Christine Bart lachend.

Neun Vorstellungen in fünfzehn Tagen

Die Russiker Theatergruppe führt ihr Stück «Der nackte Wahnsinn» insgesamt neun Mal auf. Nach der Premiere am Freitag, 19. Januar, stehen sie am Samstag, 20. Januar gleich noch einmal auf der Bühne. Weitere Vorstellungen folgen am Dienstag, 23., Freitag, 26., Samstag, 27. und Sonntag, 28. Januar, sowie am Donnerstag, 1., Freitag, 2. und Samstag, 3. Februar. Der Vorhang öffnet sich jeweils um 20 Uhr, mit Ausnahme der Sonntagsvorstellung, die bereits um 15 Uhr beginnt. Tickets kosten 25 Franken. Für die Nachmittagsvorstellung am Sonntag gibt es vergünstigte Preise für Kinder. Platzreservationen sind über die Website möglich oder von Montag bis Freitag, 17 bis 18.30 Uhr, über Telefon 079 502 66 26. Es gibt eine Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet.