Die Schulbehörde Russikon hat sich am 2. Juli 2018 neu konstituiert. Dies schreibt die Gemeinde Russikon in einer Medienmitteilung. Die anstehenden Herausforderungen gehen die drei bisherigen und zwei neuen Mitglieder mit neuen Lösungsansätzen an.

Die Veränderungen in der Bildungslandschaft, steigende Schülerzahlen sowie wechselnde Anforderungen an die bestehende Infrastruktur und die Lehr- und Lernformate würden hohe und teilweise widersprüchliche Anforderungen an die Infrastruktur der Schule Russikon stellen.

Neue Ressourcen für Schulraumplanung

Die Schulbehörde Russikon steckt darum neu gezielt personelle Ressourcen in die Schulraumplanung und schafft dafür ein eigenes Ressort. Das Ressort «Präsidiales» wird aufgegeben.

Neu übernimmt Silvia Signorell das Ressort Schülerbelange, das früher von Johanna Maute besetzt war. Maute ist im Februar nach internen Konflikten aus der Schulbehörde ausgetreten. Zuvor wurde ihr dieses Ressort jedoch entzogen. Sie wurde in ein separat geschaffenes Ressort versetzt.

Bereits starkes Gewicht in der Arbeit der Schulbehörden haben die Themenbereiche Personal, Schülerbelange, Sonderpädagogik, Finanzen, Schulentwicklung und Qualitätsmanagement. Sie werden wie bis anhin in eigenen respektive kombinierten Ressorts vorangetrieben.

Die Ressortaufteilung der Schulbehörde Russikon ist wie folgt:



Leitung Schulbehörde

Präsidium David Goldschmid

Vize Karin Frischkopf

Ressortverteilung