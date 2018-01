Es ist kein besonders schöner Ort. Das Sterbehaus von Dignitas steht am Rande des Pfäffiker Industriegebiets. Zur riesigen Maschinenfabrik, die sich dahinter erhebt, passt es so gut wie eine Scheune zum Zürcher Prime Tower. Aus der Fabrik quietscht es metallisch, ein paar Schritte weiter rauscht der Durchgangsverkehr vorbei.

Am Eingang der benachbarten Imbissbude klebt ein Zettel: «Wegen Betriebsaufgabe geschlossen». Offenbar kommt man nicht einmal mehr zum Essen hierher, sondern nur zum Arbeiten oder zum Einkaufen. Oder um aus dem Leben zu gehen.

Exit akzeptiert nur Schweizer Wohnsitz

Meist sind es keine Schweizerinnen oder Schweizer, welche die Dienste der Suizidhilfeorganisation Dignitas in Anspruch nehmen. Rund 93 Prozent derjenigen, die so aus dem Leben schieden, hatten ihren Wohnsitz im Ausland. Der Weg zum Verein Exit bleibt ihnen verwehrt, denn dieser akzeptiert nur Menschen mit einem einheimischen Pass oder zumindest einem Wohnsitz in der Schweiz.

Fast die Hälfte aller derjenigen, die Dignitas seit Aufnahme ihrer Tätigkeit 1998 bei ihrem Freitod begleitet hat, stammen aus Deutschland. Das Phänomen des sogenannten Sterbetourismus beschäftigt immer wieder die Schweizer Politik. Meist kommen die Vorstösse, die auf ein Verbot zielen, von Parlamentariern aus rechten oder christlichen Parteien.

Wie Deutsche ihre Heimat verlassen

Was treibt die Deutschen dazu, ihre letzten Stunden fern der Heimat zu verbringen? In einem ihnen fremden Haus? Wieso sind Suizidhilfeorganisationen in Deutschland verboten und in der Schweiz erlaubt? Und wie haben die deutschen Sterbehelfer auf das Verbot reagiert?

Auf solche Fragen soll dieser Beitrag Antworten liefern. Lesezeit: ca. 25 Minuten. Bitte Ton einschalten.

(Manuel Frick, Zürcher Regionalzeitungen)