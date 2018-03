Wenn am 21. April das Pfäffiker Strandbad Baumen öffnet, werden die Badegäste auf eine Attraktion verzichten müssen. Der 3-Meter-Sprungturm bleibt während dieser Badesaison gesperrt. Die Anlage sei in die Jahre gekommen und entspreche nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen, schreibt der Gemeinderat Pfäffikon in einer Mitteilung.

Stürze und Ausrutscher möglich

Nun haben Abklärungen durch Fachexperten gezeigt, dass ein weiterer Betrieb nicht verantwortbar ist. Die baulichen Mängel des Aufstiegs und der Sprungplattform könnten zu gefährlichen Stürzen und Ausrutschern führen. Deshalb seien die Missstände für die Badeaufsichten nicht mehr zumutbar. Bei einem Unfall stelle sich unweigerlich die Haftungsfrage, weil empfohlene bauliche Massnahmen unterlassen wurden.



Der Gemeinderat hat einen sofortigen Ersatz-Sprungturm für die kommende Badesaison abgelehnt. Ein solcher würde Kosten von rund 135'000 Franken verursachen. Für das Budget 2019 müsse dieser Betrag verifiziert und dem Gemeinderat erneut vorgelegt werden. Der Gemeinderat ist dem Projekt gegenüber grundsätzlich positiv gestimmt und stellt einen Sprungturm-Ersatz für nächstes Jahr in Aussicht. (zo)