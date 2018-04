Viele Sonnenhungrige zieht es in den Frühlingsferien jeweils in den Süden. Doch in den letzten Tagen konnte auch im Zürcher Oberland richtige Ferienstimmung aufkommen. So versprühte die Péntaque spielende Männerrunde am Pfäffikersee provenzalisches Flair.

Für Hans aus Hittnau gehört eine Runde Péntanque im Frühling einfach dazu. Es gebe viele Plätze im Oberland, die sich dafür eignen.

Claudia aus Pfäffikon bevorzugt eine Velotour oder «Böötle» auf dem See. Hauptsache man geniesse die Natur.

FPV-Racing ist die bevorzugte Aktivität von Mirco, der ebenfalls aus Pfäffikon kommt. Weitere Antworten sowie Mircos Erklärung, worum es bei FPV-Racing geht, sehen Sie im Video.