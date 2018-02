Die vermisste Seniorin ist am Mittwochnachmittag in Päffikon tot aufgefunden worden (Archivfoto: Züriost)

Anfang Woche suchte die Kantonspolizei unter anderem über die Medien nach einer 76-jährigen Seniorin. Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, ist die vermisste Frau am Mittwochnachmittag in Pfäffikon tot aufgefunden worden.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Anhaltspunkte für ein Drittverschulden am Tod der Frau. zo