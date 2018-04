Hanspeter Hugentobler (EVP) wurde an den Wahlen vom Sonntag souverän als Schulpflegepräsident bestätigt. Im Sommer nimmt er damit sein elftes Jahr in der Schulpflege in Angriff. Im Interview sagt er, was die Gemeinde in der kommenden Legislatur erwartet – in erster Linie sind es weitere Investitionen.