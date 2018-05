An der Tumbelenstrasse beschädigte ein Unbekannter zwei parkierte Autos. (Foto: Screenshot Google Streetview)

Kurz vor 6.15 Uhr am Sonntagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker an der Tumbelenstrasse in Pfäffikon zwei korrekt parkierte Autos. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt.

Zeugenaufruf

Das gesuchte Auto dürfte grau- oder silberfarben sein. Es müsste an der Front und an der rechten Seite massiv beschädigt sein, schreibt die Kapo.

Die Kapo bitet Personen, die Angaben zum Unfall oder zum Fahrzeug machen können sich mit dem Verkehrszug Hinwil per Telefon 044 938 30 10 in Verbindung zu setzen. (zo)