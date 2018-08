Alice Krause flüchtete als Mädchen vor den sowjetischen Panzern aus der Tschechoslowakei. Zum 50. Jahrestag des Prager Frühlings organisiert sie in ihrer Galerie Krause gemeinsam mit dem Museum am Pfäffikersee eine Doppel-Ausstellung. Die Pfäffikerin will aber mehr als nur an früher erinnern.