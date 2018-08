«Sind wir uns wirklich bewusst, wie privilegiert wir in Pfäffikon, im Zürcher Oberland und in der Schweiz leben können?» Diese Frage richtete Marco Hirzel (SVP), Pfäffiker Gemeindepräsident, zu Beginn der Bundesfeier in Pfäffikon an die Gäste. Das Privileg, hier leben zu dürfen, würde auch Verantwortung mit sich bringen. Die Schweiz sei ein starkes Land mit einer reifen politischen Kultur, mit gefestigten Werten und Wertschätzung, mit Respekt voreinander und Wertschätzung. Die Schweiz könne Veränderungen deshalb entgegentreten, wenn die Veränderung nicht kritisiert werde, nur weil sie etwas verändern würde.

Es wisse niemand, was in den nächsten Jahren in Pfäffikon passiert. Hirzel werde sich aber für eine unabhängige und gut vernetzte Gemeinde einsetzen. Er rief die Bevölkerung auf, dasselbe zu tun und aktiv am Dorfleben teilzunehmen. tas