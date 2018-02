Die Gemeinde Pfäffikon teilte mit, dass Rolf Kobelt als Notar des Notariatskreises Pfäffikon still gewählt wurde. (Archivbild: Fabio Meier)

Rolf Kobelt wurde als Notar des Notariatskreises Pfäffikon still gewählt. Dies nachdem bis am 19. Januar keine weiteren Wahlvorschläge eingereicht wurde. Kobelt lebt in Russikon und ist 55 Jahre alt. Rekurse gegen diese Stille Wahl sind innert 5 Tagen nach der Publikation beim Bezirksrat Pfäffikon einzureichen. zo