Und auch «Ambaroots» aus Zürich werden am Samstag zu hören sein. (Foto: Daniel Gmür)

Die Fribourger Grossband Liquidrooots gastiert am Samstag ebenfalls in Pfäffikon. (Foto: pd)

Am «Reeds on Tour» spielen unter anderem «The Music Monkeys» aus dem Aargau. (Foto: Manuela Widmer)

Das Reeds wechselt am Samstag für einmal die Location. (Archivfoto: Imre Mesterházy)

Am Samstag von 15 bis 24 Uhr findet im Theater Nova erstmals das «Reeds on Tour» statt. Auf der Bühne stehen sechs Bands aus der ganzen Schweiz. «Ambaroots» und «Gully Echo» - beide aus Zürich, «Liquidrooots» aus Fribourg, «Jah Pirates» aus Schaffhausen, «The Music Monkeys» aus dem Aargau und «Souljourney Sound» aus St.Gallen.

«Die Hauptüberlegung für diesen Anlass war, dass wir jedes Jahr extrem viele Anfragen von Bands aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland erhalten, die bei uns spielen wollen», sagt Janine Brawand vom Reeds-Festival. Leider sei es nicht möglich, jedem dieser Bands eine Plattform am Festival zu bieten. «Da wir aber wissen, wie wichtig solche Angebote für Musiker sind, haben wir den Anlass nächsten Samstag ins Leben gerufen.» Zudem habe man mit dem Nova Theater in Pfäffikon einen jungen und passenden Partner gefunden.

Programm fast komplett

Des Weiteren sei das «Reeds on Tour» eine gute Gelegenheit für die Macher des Pfäffiker Reggae-Festivals, um den musikalischen Horizont zu erweitern. «Wenn wir viele Bands aus unterschiedlichen Regionen einladen, gibt uns das einen breiten Einblick in die Reggae-Szene», erklärt Brawand. Was wiederum interessant für die Besetzung des aktuellen Line-ups aber auch für die Festivals der nächsten Jahre sein könne.

«Das Programm des kommenden Reeds ist fast komplett, einige Slots sind noch offen und bei einigen Bands stecken wir in der Abschlussphase oder letzte Verhandlungen stehen noch an», sagt Brawand. Aus diesem Grund wolle man momentan noch keine weiteren Bands ankündigen (siehe Box). Demnächst soll aber das komplette Programm veröffentlichen werden. «Wir warten aber noch, bis alle Bands zu 100 Prozent bestätigt sind.»

Fast komplett ist nicht nur das Programm, auch die freiwilligen Helfer hätten sich zahlreich angemeldet. «Kaum hatten wir den Aufruf veröffentlicht, haben sich nach einer Stunde bereits 20 Helfer angemeldet.» Und bis jetzt sei man regelrecht «zugeschwemmt» worden, mit Helferanmeldungen. «Und das, obwohl wir den Leuten gesagt haben, dass sie vermutlich nasse Füsse bekommen werden.»

Samstag ist familientauglich

Ob sie auch diesen Samstag mit Gästen «zugeschwemmt» werden, kann Brawand nicht beurteilen. «Es ist schwierig für uns, einzuschätzen, wie viele Gäste effektiv kommen werden», sagt sie. Dies hänge sicher mit dem Wetter zusammen. «Der Platz im Theater Nova ist aber etwa auf 250 Leute beschränkt und es hat einfach Platz, solange es Platz hat.»

Es sei ein Blindflug und auch für die Reeds-Macher ein Experiment, ob die Leute bereit seien an einen Reeds-Event fernab des Sees zu kommen. «Ich bin aber überzeugt, dass der Anlass gut wird. Nicht zuletzt auch wegen dem Rahmenprogramm welches auch sehr für Familien geeignet ist.»

Der erste Act des diesjährigen Reeds-Festival ist bekannt: 2018 wird die Zürcher Dancehall-Formation bestehend aus «Stereo Luchs und The Scrucialists» zu hören sein. Das komplette Line-up soll in den nächsten Tagen bekannt geben werden. Das Festival findet dieses Jahr vom 20. bis 22. Juli statt.