In der Reformierten Kirchenpflege Pfäffikon sind neun Sitze, inklusive Präsidium, zu vergeben. Dafür haben sich neun Kandidaten innert Frist gemeldet. An den Erneuerungswahlen am 15. April werden sieben bisherige Mitglieder – unter ihnen auch Präsidentin Margrit Hugentobler (EVP) – und zwei neue kandidieren. zo

Die Kandidaten für die Reformierte Kirchenpflege Mitglieder Margrit Hugentobler (EVP, bisher)

Ursula Haldimann (parteilos, bisher)

Daniel Gerber (parteilos, bisher)

Ursula Keel (parteilos, bisher)

Jean-Claude Richardet (parteilos, bisher)

Karin Steffen (FDP,bisher)

Rachel Wagner (parteilos, bisher)

Maria Bertschi Steiner (EVP, neu)

Anja Stoltenhoff (parteilos, neu)

