Leserreporter Markus Keller entdeckte gestern am Rand der Witzbergstrasse in Pfäffikon eine Schar von Milanen, die sich an einem frisch gepflügten Feld zu schaffen machten. (Foto: Markus Keller)

Was für ein Einblick. Markus Keller begegnete am vergangenen Dienstag einer Schar Milane und Bussarde, die sich an einem umgepflügten Feld zu Schaffen machten. Das Schauspiel war an der Witzbergstrasse in Pfäffikon von Statten gegangen.

Gemäss Markus Keller seien währenddessen sogar die Streitigkeiten mit Krähen und Störchen dabei vergessen gegangen. «Glücklicherweise hatte ich die Kamera dabei», meint der Leserreporter.